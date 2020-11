Polizei Köln

POL-K: 201127-2-K/REK Menschlichen Körperteil gefunden - Mordkommission schließt Gewaltverbrechen aus

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25. November 2020, Ziffer 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4774044)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei dem am Dienstag (24. November) in Wesseling-Berzdorf gefundenen Unterschenkel handelt es sich nach den Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission und den rechtsmedizinischen Untersuchungen um ein Amputat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Krankenhaus dieses an eine Fachfirma zum Transport in eine nahe der Fundstelle gelegene Entsorgungsanlage übergeben. Wie der Unterschenkel an den Fundort gelangen konnte und wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Am Dienstagmittag hatte ein 30-jähriger Zeuge den Unterschenkel neben einem kleinen Querweg der Rodenkirchener Straße gefunden. Da ein Gewaltverbrechen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Polizei Köln zur Klärung der Hintergründe eine Mordkommission eingesetzt und ein nahegelegenes Grüngelände mit Bereitschaftspolizisten und Diensthunden abgesucht. (mw/de)

