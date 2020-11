Polizei Köln

POL-K: 201127-1-K Mann nach Stichverletzung im Krankenhaus - Zwei Festnahmen

KölnKöln (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (26. November) in Köln-Nippes einen 24-Jährigen und einen 57-Jährigen nach einem Angriff mit einem spitzen Gegenstand auf einen 28 Jahre alten Kontrahenten in einer Notschlafstelle nahe des Tatorts auf der Kreuzung Neusserstraße/Cranachstraße festgenommen. Die Ermittlungen entkräfteten den Verdacht gegen den 57-Jährigen. Der 24-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Ermittlungen soll dem Angriff gegen 20 Uhr ein verbaler Streit der beiden Wohnungslosen vorangegangen sein. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

