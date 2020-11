POL-K: 201126-2-K/BAB/GL Mit "Holz-Federung" auf dem Weg nach Libyen

Polizei Köln

Köln (ots)

Wo normalerweise die Federung an der Antriebsachse für Fahrsicherheit eines Sattelzugs sorgt, steckten Holzklötze, um den auch sonst vor Mängeln strotzenden Fahrzeugrahmen notdürftig in der Waage zu halten. Mit dieser Feststellung anlässlich einer Kontrolle auf dem Parkplatz Erlenhof an der Autobahn 4 nahe dem bergischen Overath endete die Fahrt des 48 Jahre alten Bulgaren.

Laut Angaben des gleichaltrigen Halters auf dem Beifahrersitz sollte die Zugmaschine über den Rheinhafen Bonn auf dem Seeweg in dessen libysche Heimat überführt werden. Die Verkehrsdienstbeamten untersagten die Weiterfahrt, behielten eine Sicherheitsleistung ein und legten Anzeigen vor.

Einem Mautkontrolleur des Bundesamts für den Güterverkehr (BAG) war der verkehrsunsichere Zustand des Fahrzeugs aufgefallen. Daraufhin hatte der BAG-Mitarbeiter die Polizei hinzugezogen. (cg/de)

