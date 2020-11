Polizei Köln

POL-K: 201126-1-K Mehrere Schnittverletzungen - Mann in Lebensgefahr

KölnKöln (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstagmorgen (26. November) in der Kölner Innenstadt einen bisher nicht identifizierten Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll er mit mehreren Schnittverletzungen in der Vorgebirgsstraße gelegen haben. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Kriminalbeamte einer Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

