Polizei Köln

POL-K: 201125-3-K/REK Menschlichen Körperteil gefunden - Mordkommission ermittelt

KölnKöln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagnachmittag (24.November) hat ein Zeuge (30) neben einem kleinen Querweg der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Berzdorf einen menschlichen Körperteil gefunden. Da derzeit ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Köln zur Klärung der Hintergründe eine Mordkommission eingesetzt. Heute (25. November) setzten die Ermittler die Spurensuche und -sicherung am Fundort und im nahegelegenen Grüngelände fort. Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthunde unterstützten die Suchmaßnahmen. Den aufgefundenen Körperteil stellten die Ermittler sicher und lassen ihn derzeit rechtsmedizinisch untersuchen. Mit Ergebnissen dieser Untersuchung ist nicht vor Ende der Woche zu rechnen.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Umfeld der Rodenkirchener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/kk)

