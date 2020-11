Polizei Köln

POL-K: 201125-2-EU/BAB Lkw-Fahrer greift zum Pfefferspray - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nach einem Angriff mit Pfefferspray auf einen 55 Jahre alten Autofahrer auf der Autobahn 1 fahndet die Polizei Köln nach dem Fahrer eines blauen Lkw mit Bergheimer (BM-) Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen war der 55-jährige Mann am Dienstagnachmittag (24. November) gegen 16 Uhr mit einem Lkw-Fahrer in Streit geraten, da dieser ihn bei einem Spurwechsel vor der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Euskirchen blockiert hatte. Als der Autofahrer ausstieg und auf den Lkw zuging, soll der Lkw-Fahrer ihm zweimal Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und in Richtung Süden weitergefahren sein.

Das Verkehrskommissariat 4 nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und/oder dem blauen Lkw telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

