Polizei Köln

POL-K: 201125-1-K Radweg mit Leiter überquert - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (36) hat am Dienstagvormittag (24. November) eine 30 Jahre alte Fußgängerin in der Neustadt-Nord schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie mit einem gebrochenen Oberarm in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 30-Jährige in Höhe des Stadtgartens mit einer Leiter auf der Schulter auf den Radweg der Venloer Straße getreten und dort mit dem in Richtung Ehrenfeld fahrenden Biker zusammengestoßen. (mw/de)

