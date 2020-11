Polizei Köln

POL-K: 201123-3-K Zwei E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfällen schwerverletzt in Kliniken

KölnKöln (ots)

In der Nacht zu Samstag (21. November) sind zwei E-Scooter-Fahrer (23, 48) bei Verkehrsunfällen in den Kölner Stadtteilen Lindenthal und Kalk mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert worden. Der stark alkoholisierte 48-Jährige soll gegen 2 Uhr in Schlangenlinien auf der Mommsenstraße in Fahrtrichtung Bachemer Straße unterwegs gewesen sein, als er mit einem geparkten Smart zusammenstieß und stürzte. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach ersten Ermittlungen stürzte der 23-Jährige ohne Fremdeinwirkung etwa eine Stunde später in Köln-Kalk auf der Bertramstraße.

Unfälle mit E-Scootern im Jahr 2020

Von Januar bis Ende Oktober 2020 waren E-Scooter 134 Mal in Verkehrsunfälle mit Personenschäden verwickelt. Die Polizei hat 147 Verunglückte erfasst - 119 Mal waren es die E-Scooter-Fahrer selbst. 99 von ihnen wurden leicht verletzt, 20 zogen sich schwere Verletzungen zu. Fast ein Drittel der E-Scooter-Fahrer war bei den Verkehrsunfällen alkoholisiert.

Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum

Die Polizei Köln weist nochmals darauf hin, dass das Führen von Elektro-Kleinstfahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wie das Führen anderer Kraftfahrzeuge, z.B. Autos, geahndet wird und in jedem Fall ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht. Je nach Umfang der Ausfallerscheinungen begeht ein Führer eines E-Scooters eine Straftat nach § 316 StGB oder bei einer Gefährdung sogar eine Straftat nach § 315 c StGB. Verursacht ein unter Betäubungsmitteln stehender E-Scooter-Fahrer einen Unfall mit Personenschaden oder hohem Sachschaden, muss er zudem mit erheblichen zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell