Polizei Köln

POL-K: 201123-2-K Radfahrer von Dacia erfasst und schwerverletzt - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Bei einem Abbiege-Unfall am Samstagnachmittag (21. November) ist eine Radfahrer (35) in Köln-Bickendorf von einem Dacia erfasst und schwerverletzt worden. Gegen 13 Uhr war der 57-Jahre alte Fahrer des Autos von der Venloer Straße nach rechts in die Nagelschmiedgasse abgebogen und hatte den geradeaus fahrenden Radfahrer auf dem Radweg erfasst. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (jk/de)

