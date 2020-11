Polizei Köln

POL-K: 201123-1-K Kellereinbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

KölnKöln (ots)

Die Polizei hat dank einer aufmerksamen Zeugin (30) am Sonntagabend (22. November) in der Kölner Südstadt einen mit Haftbefehl gesuchten Kellereinbrecher (41) festgenommen. Der Gesuchte soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen erhielt die 30-jährige Anwohnerin gegen 19.30 Uhr eine Benachrichtigung von ihrem im Keller installierten Überwachungssystem. Auf Live-Aufnahmen erkannte sie den Einbrecher in ihrem Kellerabteil in dem Mehrfamilienhaus auf der Alteburger Straße. Hinzugerufene Polizisten nahmen ihn noch im Keller fest und stellten Einbruchswerkzeug bei ihm sicher. Der 41-jährige Ungar ohne festen Wohnsitz in Deutschland schweigt zu den Vorwürfen. (mw/de)

