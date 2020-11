Polizei Köln

POL-K: 200122-3-K Gestohlenen Peugeot zum Kauf angeboten - vorläufige Festnahme

Polizisten haben am Samstagvormittag (21. November) in Köln-Bilderstöckchen nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen (40) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Festgenommene soll dem 40-Jährigen zuvor einen zur Fahndung ausgeschriebenen Peugeot mit gefälschten Kennzeichen und gefälschten Fahrzeugpapieren gegen 8.30 Uhr in der Alzeyer Straße zum Kauf angeboten haben. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten wies sich der polizeibekannte "Verkäufer" mit einem gefälschten Ausweis aus. Die Uniformierten beschlagnahmten den in Frankreich als gestohlen gemeldeten Wagen. Die Kennzeichen, die Fahrzeugpapiere sowie den gefälschten Ausweis stellten die Beamten sicher. (mw/kk)

