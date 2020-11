Polizei Köln

POL-K: 201120-5-K Raub in Bahnhof Ehrenfeld - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

KölnKöln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Abend des 20. Oktober um 19 Uhr im Bahnhof Ehrenfeld einen Kölner (40) beraubt haben soll. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, den 40-Jährigen auf dem Bahnsteig von Gleis 1 an der Jacke gepackt, ihn beleidigt und in Richtung der Gleise gedrückt zu haben. Als ein Mitarbeiter der Bahnsicherheit vor Ort erschien, soll der mutmaßliche Räuber in eine S-Bahn gestiegen und davongefahren sein. Im Anschluss bemerkte der Kölner, dass das Bargeld aus seiner Jackentasche fehlte.

Fotos des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/F00012

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder dem mutmaßlichen Räuber und dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (cr/de)

