Polizei Köln

POL-K: 201120-2-K Rollerfahrer bei Unfall im Südverteiler schwer verletzt

KölnKöln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19. November) hat ein 68-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads beim Zusammenstoß mit einem BMW am Südverteiler in Köln-Marienburg schwere Verletzungen erlitten. Gegen 14 Uhr hatte der Rollerfahrer laut Zeugenangaben im Kreisverkehr den äußeren von zwei Fahrstreifen in Richtung A 555 befahren. Als er auf die innere Spur wechselte, sei er dort seitlich auf den Wagen einer 55-jährigen Kölnerin geprallt. (cg/de)

