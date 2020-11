Polizei Köln

POL-K: 201119-3-K Zwei schwerverletzte Radfahrende bei Verkehrsunfällen

KölnKöln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Mittwoch (18. November) in den Stadtteilen Ostheim und Westhoven innerhalb von 40 Minuten zwei Radfahrende (w49, m70) schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen soll die 49-Jährige um 13.40 Uhr einer Gruppe von Kindern auf der Weinheimer Straße in Ostheim ausgewichen und in der Folge gestürzt sein. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Um 14.20 Uhr erfasste eine 45-jährige Suzuki-Fahrerin auf der Kreuzung Kölner Straße/André-Citroen-Straße in Westhoven den kreuzenden 70-jährigen Radfahrer. Ein Ausweichmanöver mit dem Suzuki endete am Ampelmast. Dabei wurde auch die 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll die Autofahrerin "bei Rot" in die Kreuzung gefahren sein. Rettungskräfte brachten den Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell