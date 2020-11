POL-K: 201119-1-K Seniorin von VW erfasst - Krankenhaus

Polizei Köln

Köln

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Brück ist am Mittwochabend (18. November) eine 81 Jahre alte Frau von einem VW Golf erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen war die 81-jährige Fußgängerin gegen 18.30 auf der Olpener Straße in Richtung Brück unterwegs. Zeugenaussagen zufolge schob die Frau ein Fahrrad und soll in Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 4 trotz Rotlicht der Fußgängerampel auf die Straße getreten sein. Ein in Richtung Heerlen auffahrender VW (Fahrerin: 42) erfasste die Frau. Rettungskräfte brachten die Seniorin nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (al/de)

