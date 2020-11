Polizei Köln

POL-K: 201118-4-K Räuber bedroht 81-Jährigen mit Messer - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Ein als "etwa 25-jährig, circa 1,70 Meter groß und schmal gebaut" beschriebener Räuber soll am Dienstag (17. November) in Köln-Weidenpesch einen Senior (81) in dessen Keller überfallen haben. Gegen 16.10 Uhr sei ihm der komplett schwarz gekleidete Täter überraschend in das Mehrfamilienhaus an der Fehrbellinstraße gefolgt, gab der 81-Jährige später an. Im Untergeschoss habe ihn der Mann unter massiven Drohungen mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Mit seiner Beute sei der Räuber anschließend über den Hinterhof durch eine Unterführung in Richtung Rennbahnstraße geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

