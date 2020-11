Polizei Köln

POL-K: 201118-3-K Motorradfahrer gestürzt - Lebensgefahr - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 17. November

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4765092

Nach dem schweren Verkehrsunfall eines Motorradfahrers (47) in der Abfahrt der Mülheimer Brücke zur Boltensternstraße am Dienstagmorgen (17. November) sucht die Polizei Köln einen Ersthelfer als wichtigen Zeugen. Nach vorliegenden Aussagen soll er eine Jacke der KVB getragen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der gesuchte Mann gesehen haben, ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Kontaktaufnahme des Ersthelfers sowie möglicher anderer Zeugen per Telefon unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (al/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell