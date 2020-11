Polizei Köln

POL-K: 201118-2-BAB/SU Falschfahrerin gestoppt und Führerschein beschlagnahmt - Zeugensuche

Köln

Nach mehreren Notrufen haben Autobahnpolizisten Mittwochnacht (18. November) um kurz nach zwei Uhr die gefährliche Falschfahrt einer 74 Jahre alten VW-Fahrerin auf der Autobahn 3 kurz vor der Tank- und Rastanlage Königsforst-West gestoppt. Auf der Fahrt der Seniorin in Richtung Oberhausen auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt hatten mehrere Autofahrer durch Ausweichmanöver folgenschwere Zusammenstöße vor den Augen der Einsatzkräfte verhindert. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Seniorin und untersagten ihr das Führen von Kraftfahrzeugen.

Die Polizei bittet Zeugen der Falschfahrt, insbesondere die Autofahrer, die dem VW ausgewichen sind, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariats 4 zu wenden. (mw/de)

