Polizei Köln

POL-K: 201118-1-K Radfahrer von VW erfasst

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kalk ist ein Radfahrer (24) am Mittwochmorgen (18. November) verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 24-Jährige gegen 6.30 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Kalker Hauptstraße in Richtung Polizeipräsidium gefahren sein. In Höhe der Einmündung zur Neuerburgstraße wurde er nach Zeugenaussagen von einem langsam auf die Kalker Hauptstraße einfahrenden VW (Fahrer: 24) erfasst. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. (mw/de)

