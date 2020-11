Polizei Köln

POL-K: 201117-6-K Auffahrunfall endet glimpflich - Motorradpolizist leicht verletzt

KölnKöln (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Kölner Innenstadt hat sich am Montagnachmittag (16. November) ein 55 Jahre alter Motorradpolizist leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Kölner Beamten vorsorglich in eine Klinik. Nach Aussagen der Unfallbeteiligten war der Polizist gegen 14.20 Uhr auf der Lindenstraße stadtauswärts unterwegs, als ein Autofahrer (76) Höhe Hausnummer 54 unvermittelt anhielt, um mit seinem VW Polo zu wenden. Trotz einer Gefahrenbremsung fuhr der Motorradpolizist auf das Heck des VW auf und stürzte über die linke Seite auf den Asphalt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/de)

