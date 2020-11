Polizei Köln

POL-K: 201117-5-BAB/SU/BN Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf A565

KölnKöln (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 565 in Richtung Bonn haben am Montagnachmittag (16. November) zwei Frauen (27, 62) und ein 34 Jahre alter Mann kurz vor der Anschlussstelle Meckenheim-Nord schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 27-jähriger Ford-Fahrer gegen 17 Uhr nahezu ungebremst auf den vor ihm langsamer fahrenden Audi des 34-Jährigen aufgefahren sein. Rettungskräfte brachten alle drei Audi-Insassen in Krankenhäuser. Polizisten ließen die erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge abschleppen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell