Polizei Köln

POL-K: 201116-5-K Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in Köln

KölnKöln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Westhoven und Hahnwald sind am Samstag (14. November) eine 56 Jahre alte Frau und ein 44 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen soll der 44-Jährige gegen 17.30 Uhr an der Stollwerckstraße in Höhe der Claudiastraße in Westhoven einen Einkaufswagen auf die Fahrbahn geschoben und von einem aus Gremberghoven kommenden Ford-Fahrer (73) erfasst worden sein.

Etwa drei Stunden später wurde die 56-jährige Rollerfahrerin auf der Kreuzung Bonner Landstraße / Kiesgrubenweg von einem Opel (Fahrerin: 25) erfasst. Zur Unfallzeit war die dortige Ampel ausgefallen. (mw/de)

