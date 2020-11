Polizei Köln

POL-K: 201116-4-K Erfolgloser Räuber droht mit Messer - Haft

KölnKöln (ots)

Am Samstagnachmittag (14. November) hat die Polizei in Ehrenfeld einen mit einem Einhandmesser bewaffneten, unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mann (31) nach einem erfolglosen Raubversuch an der Bahn-Unterführung zur Brückenstraße festgenommen. Gegen seine Festnahme sperrte er sich vehement. Ein Haftrichter erließ am Sonntag (15. November) Haftbefehl gegen den Mann.

Nach ersten Ermittlungen soll der 31-Jährige einem Passanten (44) das Messer an den Hals gehalten und Geld gefordert haben. Da der 44-Jährige sich ihm unverletzt entziehen konnte, versuchte der Festgenommene rabiat, ein angekettetes Fahrrad loszureißen. Auch dies missglückte - das Schloss hielt dem Diebstahlsversuch stand.

Schon vorher hatte der 31-Jährige Jugendliche auf einem Spielplatz an der Stammstraße mit seinem Messer bedroht, nachdem sie ihn auf sein Verhalten - er hatte dort uriniert - angesprochen hatten. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell