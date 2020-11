Polizei Köln

POL-K: 201116-3-K Kombifahrer flüchtet von Unfallstelle - Rollerfahrer leicht verletzt

Köln

Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag (15. November) gegen 14.45 Uhr im Kreisverkehr an der Widdersdorfer Landstraße fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 50 Jahre alten und ungefähr 1,80 Meter großen Fahrer eines grauen Kombi. Der Mann soll einen auffallenden braunen Vollbart haben.

Nach ersten Ermittlungen soll der gesuchte Autofahrer aus der Adrian-Meller-Straße in den Kreisverkehr eingefahren sein. Der am Unfall beteiligte und dabei leicht verletzte Rollerfahrer (32) befand sich bereits im Kreisverkehr und will nach eigenen Angaben eine Vollbremsung gemacht haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Gesuchte sei kurz ausgestiegen, dann aber in unbekannte Richtung weggefahren.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, die sich zur Unfallzeit im Bereich des Kreisverkehrs an der Widdersdorfer Landstraße / Lise-Meitner-Ring / Adrian-Meller-Straße aufgehalten und oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/de)

