Polizei Köln

POL-K: 201116-2-K Polizeikontrolle nach Verkehrsverstoß entpuppt sich als Volltreffer

KölnKöln (ots)

Polizisten haben am Freitag (13. November) in der Kölner Südstadt einen nicht zugelassenen und nicht versicherten Smart mit falschen Kennzeichen in der Fußgängerzone am Chlodwigplatz gestoppt. Auch der Fahrer, ein 34-jähriger Kölner gab Grund zur Beanstandung. Er saß ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer. Im Auto stellten die Beamten eine nicht geringe Menge Amphetamin sicher. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe. (mw/de)

