POL-K: 201113-6-K Keyless-Go Jaguar in Weiden gestohlen - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem Diebstahl eines grauen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen K-NT1957 dringend Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/oder dem Verbleib des wertvollen Autos machen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Besitzer das Auto am späten Donnerstagabend (12. November) gegen 23.30 Uhr in der Frechener Straße in Köln-Weiden abgestellt und den Diebstahl am Freitagmorgen (13. November) gegen 7.30 Uhr bemerkt. Der Land Rover ist mit dem "Keyless Go"-System zur "schlüssellosen" Entriegelung ausgestattet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Fachleute der Kölner Kriminalprävention raten in diesem Zusammenhang dringend, Autoschlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in einer speziellen Schutzhülle oder Blechdose zu lagern. So kann ein unberechtigtes Abfangen der Funksignale effektiv verhindert werden. (jk/de)

