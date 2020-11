Polizei Köln

POL-K: 201113-1-K/BAB Lärmschutzwand stürzt auf der BAB 3 - Autofahrerin getötet

Auf der Autobahn 3 ist heute (13. November) um 10.15 Uhr ein schweres Verkleidungsteil einer Lärmschutzwand kurz vor der Anschlussstelle Dellbrück auf ein Auto gestürzt. Die Fahrerin kam dabei ums Leben. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sowie das Kriminalkommissariat 11 haben die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen. Die Polizei hat die A3 in Richtung Norden ab dem Kreuz Ost gesperrt und führt den zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Dellbrück stehenden Verkehr aktuell an der Unfallstelle vorbei. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei den Verkehr der Straßenbahnlinien 3, 13, 18 von und nach Köln-Holweide gesperrt. (de/rr)

