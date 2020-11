Polizei Köln

POL-K: 201112-1-K Kradfahrer prallt auf einbiegenden Corsa - 17-Jähriger schwerverletzt

KölnKöln (ots)

Infolge einer Kollision mit dem Pkw Opel einer Kölnerin (55) hat am Donnerstagmorgen (12. November) ein Kradfahrer (17) in Porz-Lind schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll gegen 6.30 Uhr die von der Straße Viehtrift auf den Linder Mauspfad einbiegende Corsa-Fahrerin die Vorfahrt des Jugendlichen missachtet haben. Der 17-Jährige muss in einer Klinik stationär behandelt werden. Die Polizei Köln setzte das Verkehrsunfallaufnahmeteam ein. Die Polizisten stellten das Piaggio-Leichtkraftrad und den Kleinwagen sicher.(cg/rr)

