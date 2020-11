Polizei Köln

POL-K: 201111-11-K Billig-Masken als Markenware auf Wochenmarkt angeboten - Beschlagnahme

KölnKöln (ots)

Zwei Markthändler (62m, 50w), die am Dienstag (10. November) gegen 10 Uhr auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim gefälschte Markenware veräußert haben, müssen sich nun in Strafverfahren verantworten. Die Polizei stellte an ihren Verkaufsständen unter anderem hunderte, sehr minderwertig verarbeitete Mund-Nasen-Masken sicher. An dem Verkaufsstand des 62-Jährigen und in seinem Lkw beschlagnahmten die Beamten circa 150 Masken sowie Geldbörsen, Taschen, Uhren und T-Shirts mit urheberrechtlich geschützten Markenlogos. An dem benachbarten Stand der 50-Jährigen stellten die Einsatzkräfte dann über 200 Masken sicher, auch diese offensichtlich von äußerst minderwertiger Qualität. (cg/rr)

