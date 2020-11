Polizei Köln

POL-K: 201111-5-K/BAB Auffahrunfall auf der A 3 - Zwei Lastwagenfahrer eingeklemmt - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 6. November Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4755492

Die Polizei sucht einen Auto- sowie einen Lkw-Fahrer, die am Freitagmorgen (6. November) bei einem schweren Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 3 bei Köln-Dellbrück beteiligt waren. Der oder die gesuchte Autofahrer/in soll mit einer weißen Limousine gegen 10 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen sein. Der gesuchte Lkw hatte einen grünen Auflieger. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Autofahrer an der Anschlussstelle Köln-Dellbrück den gesuchten Lkw überholt, unmittelbar vor ihm nach rechts auf die Ausfahrt gezogen und eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Der unbekannte Kraftfahrer habe hinter dem kreuzenden Auto stark abgebremst, seine Fahrt danach jedoch fortgesetzt. Ein weiterer Lkw-Fahrer (42) bremste bis zum Stillstand, während dessen die zwei folgenden Kraftfahrer (51, 56) auffuhren und im Führerhaus eingeklemmt wurden.

Rettungskräfte befreiten die Eingeklemmten und brachten sie mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. (ph/rr)

