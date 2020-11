Polizei Köln

POL-K: 201111-3-K Schwerverletzte bei Auffahrunfall an der Anschlussstelle Köln-Klettenberg

KölnKöln (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Köln-Klettenberg ist am Dienstagnachmittag (10. November) eine 57-jährige Kölnerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 57-jähriger VW-Fahrer gegen 15.30 Uhr die Autobahn 4 aus Richtung Autobahnkreuz Köln-Süd verlassen haben. An der Einmündung zur Luxemburger Straße in Richtung Köln soll er auf die verkehrsbedingt wartende Fiat-Fahrerin aufgefahren sein. Die Verletzungen der 57-Jährigen mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Polizisten ließen den roten Fiat 500 abschleppen. (mw/rr)

