Polizei Köln

POL-K: 201111-2-K Polizeibekannte Taschendiebin auf frischer Tat festgenommen

KölnKöln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochmittag (10. November) eine polizeibekannte Taschendiebin (52) auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim auf frischer Tat festgenommen. Die 52 Jahre alte Frau soll einer Seniorin (84) beim Einsteigen in einen Bus in die Tasche gegriffen haben. Das Kriminalkommissariat 73 hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragt einen Haftbefehl. (jk/rr)

