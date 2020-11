POL-K: 201110-11-K Verkehrsunfall - Frau von Straßenbahn erfasst

Polizei Köln

Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag (10. November) in Köln-Braunsfeld am Bahnübergang der KVB-Haltestelle Clarenbachstift gegen 16 Uhr von der Straßenbahnlinie 1 erfasst worden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Die Aachener Straße ist derzeit in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Die Bahnstrecke ist aktuell komplett gesperrt.

Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik, in der sie aktuell behandelt wird. (ph/rr)

