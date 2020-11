Polizei Köln

POL-K: 201110-9-LEV Falscher Polizist von "echtem Kollegen" festgenommen

KölnKöln (ots)

Vergeblich haben falsche Polizisten am Montag (9. November) versucht, eine Leverkusenerin (88) im Ortsteil Küppersteg um ihre Ersparnisse zu bringen. Geistesgegenwärtig sprach die Seniorin ihren Hausnachbarn (61), einen "echten Polizisten", an. Dieser nahm vor der Tür den Geldabholer (29) fest und übergab ihn einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung. Das Kriminalkommissariat 25 ermittelt gegen den bereits überörtlich in Erscheinung getretenen Betrüger. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs beantragt.

Am Vormittag hatte ein unbekannter Anrufer sich gegenüber der älteren Dame als Polizeibeamter ausgegeben. Ihr Geld sei auf dem Konto ihrer Hausbank nicht mehr sicher, log der Mann. Sie solle es besser abheben und in polizeiliche Verwahrung übergeben. Ein Zivilbeamter werde die Summe abholen und sich dabei mit einem vorgegebenen Passwort legitimieren. Vor der vereinbarten Geldübergabe an ihrer Wohnanschrift schöpfte die 88-Jährige jedoch Verdacht und bat ihren Nachbarn um Hilfe. (cg(rr)

