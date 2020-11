Polizei Köln

POL-K: 201110-8-LEV Ladendiebe noch in Tatortnähe festgenommen

KölnKöln (ots)

Dank eines Ladendetektivs (38) haben Polizisten am Montagabend (9. November) in Leverkusen-Wiesdorf drei Ladendiebe (m41, w42, m42) noch in Tatortnähe festgenommen. Den Fluchtversuch des 42-jährigen Tatverdächtigen beendeten die Beamten nach kurzer Verfolgung. Alle drei haben keinen festen Wohnsitz und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen beobachtete der Ladendetektiv gegen 18.30 Uhr den Diebstahl diverser Pullover und Mützen in einem Bekleidungsgeschäft auf dem Wiesdorfer Platz. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die Verdächtigen beim Verlassen eines weiteren Geschäftes in unmittelbarer Nähe. Bei ihnen stellten die Beamten diverse Bekleidungsartikel aus mindestens zwei Bekleidungsgeschäften sicher. (mw/rr)

