POL-K: 201110-5-K 76-Jähriger in der Südstadt ausgeraubt - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln sucht zwei mutmaßliche Räuber, die am Montagabend (9. November) einen Senior (76) in der Kölner Südstadt überfallen haben sollen. In einem grauen Audi mit Essener Kennzeichen sollen die Verdächtigen mit ihrer Beute in Richtung Bonner Wall geflüchtet sein. Während der Tatzeit soll einer dunkle und der andere helle Kleidung getragen haben.

Ersten Ermittlungen zufolge sprachen die dunkelhaarigen Tatverdächtigen den Kölner gegen 17.15 Uhr auf dem Zugweg an. Der etwa 35-40 Jahre alte, sehr schlanke und bärtige Mann soll den Oberarm des Seniors gepackt haben, während der Jüngere (etwa 25 Jahre), die Brieftasche und die Geldbörse aus der Innentasche der Jacken gezogen haben soll.

Die Polizei fragt: -Wo ist der graue Audi mit Essener Kennzeichen noch aufgefallen? -Gibt es weitere Fälle in denen die Verdächtigen ältere Menschen angesprochen haben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

