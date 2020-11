Polizei Köln

POL-K: 201110-3-K Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall in Porz-Eil

KölnKöln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Montagabend (9. November) in Porz-Eil zwei Autofahrer (m42, m57) verletzt worden. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 57-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 42-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes vom Maarhäuser Weg nach links auf die Autobahn 59 in Richtung Autobahnkreuz Rath/Heumar abgebogen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er dabei mit dem in Richtung Frankfurter Straße fahrenden 57-jährigen Fiesta-Fahrer. Die Fahrzeughalter ließen die stark beschädigten Autos abschleppen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell