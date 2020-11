Polizei Köln

POL-K: 201109-7-K Fußgänger flüchtet nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem unbekannten Fußgänger, der sich am Freitagabend (6. November) in Köln-Kalk nach einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter-Fahrer (30) unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. Laut Zeugenangaben soll der Gesuchte gegen 19.15 Uhr versucht haben, die Kalker Hauptstraße zu queren. Aufgrund vorbeifahrender Autos sei er zurück auf den Fahrradstreifen getreten und mit dem 30-Jährigen zusammengestoßen, der mit dem E-Scooter in Richtung Höhenberg fuhr. Der Fahrer des E-Scooters zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

