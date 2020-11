Polizei Köln

POL-K: 201109-6-K Handtaschenraub auf dem Rheinboulevard - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Zwei Männer haben einer 68 Jahre alten Frau am Freitagabend (6. November) in der Nähe der Rheinpromenade im Stadtteil Deutz die Handtasche geraubt. Nach ersten Ermittlungen soll einer der Räuber die 68-Jährige gegen 18.30 Uhr in Höhe Kennedyufer/ Urbanstraße in ein Gespräch verwickelt haben, während ein Zweiter ihr von hinten die Handtasche entriss. Die beiden Männer sollen dann gemeinsam in Richtung Rheinufer weggelaufen sein.

Der Seniorin zu Folge waren die Gesuchten etwa 1,65m - 1,70m groß und hatten dunkles, teils gewelltes Haar. Einer der Männer soll zum Tatzeitpunkt einen grauen Pullover und eine Cordhose getragen haben.

Die Polizei fragt daher: Wer hat die beschriebenen Männer gegen 18.30 Uhr im Bereich der Urbanstraße und/oder des Rheinboulevards in Höhe der Deutzer Freiheit gesehen.Hinweise nimmt das KK 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

