Polizei Köln

POL-K: 201109-2-K Fußgängerin von Lkw erfasst - Seniorin im Krankenhaus verstorben

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 6. November

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4755233

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen (6. November) in Köln-Ehrenfeld ist die 88 Jahre alte Fußgängerin noch am Unfallabend in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Kölnerin war beim Überqueren der Venloer Straße in Höhe der Klarastraße von einem Lkw erfasst worden. (al/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell