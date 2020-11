Polizei Köln

POL-K: 201108-3-K Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Corsa schwerverletzt

KölnKöln (ots)

Am Samstagmorgen (7. November) hat ein E-Bike-Fahrer (63) bei einem Zusammenprall mit dem Opel Corsa einer 30-Jährigen in der Kölner Neustadt-Süd schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach der Kollision auf einem Überweg gegen 9 Uhr wies ein Notarzt den Kölner zur stationären Behandlung in eine Klinik ein. Nach ersten Einlassungen von Unfallzeugen soll der 63-Jährige versucht haben, bei Rot die vierspurige Straße Agrippina-Ufer auf Höhe Oberländer Wall zu überqueren. Ein auf der linken von zwei Fahrspuren in Richtung Innenstadt wartender Autofahrer (74) beabsichtigte eigenen Angaben zufolge, bei Grün anzufahren. Im letzten Moment habe er den von links querenden E-Bike-Fahrer bemerkt und gewartet, so der 74-Jährige weiter. Gleichzeitig sei rechts von ihm die Corsa-Fahrerin bei Grün durchgefahren und habe den Pedelec-Fahrer "getroffen". Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (cg/de)

