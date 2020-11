Polizei Köln

POL-K: 201108-1-K Handtaschenraub in der Altstadt - Öffentlichkeitsfahndung

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23. Oktober Ziffer 5

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4743181

Die Polizei Köln sucht mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera nach zwei jungen Frauen. Die Unbekannten stehen im dringenden Verdacht, am Freitagmorgen (23. Oktober) eine Rentnerin (71) in der Hämergasse in Altstadt-Nord angerempelt und ihr die Tasche aus der Hand gerissen zu haben. Nach dem Überfall sollen die Täterinnen gegen 9.50 Uhr an der KVB-Haltestelle Appellhofplatz in eine Bahn eingestiegen sein. Bilder und eine Beschreibung der Gesuchten sind unter dem Link https://url.nrw/F0009 auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell