Polizei Köln

POL-K: 201106-6-K Seniorin nach Überfall im Krankenhaus - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach zwei etwa 16 bis 18 Jahre alten Frauen, die am Donnerstagmittag (5. November) eine Seniorin (81) auf der Venloer Straße in Köln-Vogelsang geschubst und ausgeraubt haben sollen. Rettungskräfte brachten die verletzte Geschädigte in ein Krankenhaus. Die Täterinnen sollen lange schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trugen die schlanken Frauen graue Mäntel. Eine Zeugin (28) fand wenig später Teile der zuvor entwendeten Gegenstände in einem Gebüsch am Eingang des Westfriedhofs und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei fragt: -Wer hat den Überfall beobachtet und kann Angaben zu den Täterinnen machen? -Wer hat gesehen, durch wen die schwarzen Taschen am Westfriedhof abgelegt wurden?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war die 81-Jährige gegen 11.30 Uhr auf der Venloer Straße in Richtung der Westendstraße unterwegs. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen sich die zwei Frauen der Rentnerin von hinten genähert und sie dann zu Boden geschubst haben. Anschließend hätten sie der Wehrlosen einen schwarzen Stoffbeutel sowie eine schwarze Handtasche entrissen und seien mit der Beute in Richtung der Westendstraße geflüchtet. (jk/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

