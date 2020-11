Polizei Köln

POL-K: 201106-3-K Bankangestellte mit dem richtigen Riecher

KölnKöln (ots)

Eine Bankangestellte (44) hat gestern Mittag (5. November) im Stadtteil Nippes verhindert, dass eine 81 Jahre alte Seniorin ihre Ersparnisse vom Konto abhebt und an einen Betrüger aushändigt. Im Gespräch mit der alten Dame hatte diese ihr einen Zettel mit den Notizen "Sicherheitsbeamter" und "Geldübergabe" vorgezeigt. Daraufhin hatte die 44-Jährige Verdacht geschöpft und die Polizei angerufen.

Nach deren ersten Ermittlungen hatte ein Unbekannter die in einem Pflegeheim lebende Seniorin am Vormittag auf dem Festnetztelefon angerufen und sich ihr gegenüber als ein entfernter Bekannter ausgegeben. In dem Telefonat hatte er sie überzeugt, ihr Erspartes vorsichtshalber an einen vertrauenswürdigen Sicherheitsmitarbeiter zu übergeben.

Die Ermittlungen zu dem Anrufer dauern noch an. (al/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell