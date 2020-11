Polizei Köln

POL-K: 201106-1-K Fußgängerin von Lkw erfasst - Lebensgefahr

KölnKöln (ots)

Am Freitagmorgen (6. November) ist eine Fußgängerin (88) im Stadtteil Ehrenfeld von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte und Feuerwehrleute kümmern sich derzeit um die ältere Dame und den Fahrer (34) des Lastwagens der unter Schock steht. Der eingesetzte Notarzt konnte in Bezug auf die Seniorin akute Lebensgefahr nicht ausschließen. Um die Unfallstelle abzusichern sperren Polizisten die Venloer Straße in Höhe der Neptunstraße in beide Richtungen.

Nach ersten Ermittlungen war der Lastwagenfahrer gegen 8.20 Uhr in seinem Daimler auf der Venloer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Klarastraße soll er nach Zeugenangaben bei Rotlicht an einer Ampel gehalten haben. Als er dann wieder anfuhr, habe er die Fußgängerin erfasst, die gerade die Straße überquerte.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist alarmiert, um die Einsatzkräfte bei der Dokumentation und Sicherung der Unfallspuren zu unterstützen. Das Verkehrskommissariat 2 ist informiert und wird die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang zeitnah aufnehmen. (he/as)

