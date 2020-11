POL-K: 201105-5-K Radfahrerin kollidiert an Bahnübergang mit Stadtbahn - Krankenhaus

Polizei Köln

Bei dem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie 7 hat eine Radfahrerin (26) am Mittwochmittag (4. November) im Stadtteil Lindenthal leichte Verletzungen erlitten.

Nach ersten Ermittlungen soll die 26-Jährige gegen 13 Uhr am Bahnübergang Stadtwaldgürtel / Friedrich-Schmidt-Straße eine rote Ampel nicht beachtet haben und trotz Warnlicht der Signalanlage auf die Gleise gefahren sein. Der Bahnfahrer (57) soll umgehend eine Notbremsung eingeleitet haben. Trotzdem kollidierte die in Richtung Ehrenfeld fahrende Stadtbahn mit dem Vorderrad des Citybike der jungen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls soll die Radfahrerin zur Seite gestürzt und mit dem Kopf gegen die Bahn geschlagen sein. Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einer stark blutenden Kopfwunde in eine Klinik.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wertet den sichergestellten Fahrtenschreiber sowie die Videoaufzeichnung der beteiligten Stadtbahn aus. (al/he)

