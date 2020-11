POL-K: 201105-4-K Pedelec-Fahrer von Toyota-Fahrerin erfasst und schwer verletzt

Polizei Köln

Bei einem Abbiegeunfall hat ein Pedelec-Fahrer (50) am Mittwochnachmittag (4. November) in Köln-Mülheim schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Toyota-Fahrerin (21) gegen 15 Uhr von der Bergisch-Gladbacher-Straße nach links in die Montanusstraße abgebogen sein und dabei den in Richtung Mülheim fahrenden 50-Jährigen erfasst haben. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen und Prellungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/he)

