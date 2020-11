Polizei Köln

POL-K: 201105-1-K Blauer Toyota RAV 4 gestohlen - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die von Dienstag (3. November) auf Mittwoch (4. November) in Köln-Wahn einen Toyota RAV 4 gestohlen haben. Die Halterin (39) hatte ihr Auto am Dienstag gegen 15.45 Uhr im Kornblumenweg abgestellt und bemerkte den Diebstahl am Folgetag gegen 6.45 Uhr. Der SUV mit Kölner Kennzeichen hat eine auffällig stahlblaue Farbe und eine gut sichtbare Lackbeschädigung an der Beifahrertür.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell