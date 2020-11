Polizei Köln

POL-K: 201104-5-K Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

KölnKöln (ots)

Ein Radfahrer (39) hat am Dienstagnachmittag (3. November) im Stadtteil Neuehrenfeld bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenaussagen soll der 39-Jährige gegen 17 Uhr eine rote Ampel auf dem in Richtung Nippes führenden Parkgürtel überquert haben. Ein vom Parkgürtel nach links auf die Autobahn 57 abbiegender Audi-Fahrer (65) erfasst den Kölner trotz sofortiger Gefahrenbremsung. Rettungskräfte behandelten den Verletzten und brachten ihn mit Frakturen und Prellungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen. (mw/de)

