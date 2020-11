Polizei Köln

POL-K: 201104-4-K Drogendeal vor Supermarkt beobachtet-Festnahme

KölnKöln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagvormittag (3. November) am Salierring in der Innenstadt eine 34 Jahre alte Iranerin nach dem Verkauf von Heroin an einen Deutschen (50) festgenommen. Bei der Durchsuchung der Dealerin stellten die Beamten mehrere Plastiktütchen mit Heroin und diverse Kokainpäckchen sowie mehrere hundert Euro sicher.

Sie soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Sicherstellung des Heroins durfte der Käufer gehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (al/de)

